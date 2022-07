Foggia, lite per una ragazza: a 15 anni uccide a coltellate un diciassettenne

di Paolo Travisi

Una lite mortale tra due giovanissimi. La vittima ha 17 anni, il presunto assassino, appena 15, lo ha preso a coltellate. Sullo sfondo, l’invaghimento per una coetanea, fidanzata col più grande. Francesco Pio D’Augelli, 17enne di San Severo, nel foggiano, è morto nella notte dopo essere stato accoltellato lunedì sera all’addome da un 15enne del posto. I fatti risalgono a due giorni fa, intorno alle nove di sera, ora in cui la vittima stava rincasando e si trovava nei pressi della sua abitazione, quando sarebbe stato raggiunto da fendenti che lo hanno ferito in modo molto grave; Francesco, la vittima, è stato trovato riverso sull’asfalto, dove si è trascinato per alcuni metri dopo essere stato colpito al fianco sinistro, per poi trovare la morte poco dopo l’intervento dei soccorsi del 118, all’ospedale Masselli Mascia.

Momenti concitati al nosocomio, dove non sono mancati disordini e urla dettati dalla rabbia e dal dolore, che hanno coinvolto familiari e amici del 17enne, che insieme al padre, Americo, lavorava come carpentiere. «Hanno ammazzato un ragazzo per bene, un grande lavoratore. Hanno ammazzato mio figlio, un innocente». Secondo la ricostruzione della polizia, il movente del delitto sarebbe stato un litigio passionale. Un atto di gelosia per una ragazzina, fidanzata di Francesco, che avrebbe scatenato il raptus omicida del 15enne. Tra i due giovanissimi, infatti, già sabato scorso era scoppiata una lite, in cui il più giovane dei due avrebbe minacciato di morte Francesco. Dalle parole ai fatti, due giorni dopo, lunedì sera. «L’assassino dava fastidio alla fidanzata di mio nipote. Lo aveva già minacciato», sono le parole piene di dolore di Severino, nonno materno di Francesco. Dopo il delitto, per alcune ore il 15enne è stato ricercato dalla polizia, ma ieri mattina la scelta di presentarsi in questura, a Foggia, dove era alta la tensione tra il padre e alcuni parenti del presunto assassino di Francesco. All’obitorio a salutare il suo giovane amore, anche la fidanzatina della vittima, anche lei 17enne che per ricordare il suo Francesco, ha detto di voler comprare due fedine.

