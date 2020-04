Foggia, crollano due palazzine per una fuga di gas: morta un'anziana di 80 anni

Una donna di 80anni è morta nel crollo delle due palazzine. Il cadavere è stato trovato dai soccorritori sotto le macerie dell'abitazione in cui la donna viveva. Si tratterebbe, secondo i primi accertamenti, dell'unica vittima dell'incidente causato da una fuga di gas. «Ô una tragedia immane che colpisce tutta la nostra comunità - dice il sindaco Leonardo De Matteis -. Siamo vicini alla famiglia della vittima».

Sei superstiti e una vittima nell'esplosione di due palazzine crollate per una fuga di gas verso le 13 in pieno centro storico ad, in provincia di Foggia . Gli edifici, in questo periodo di coronavirus , erano naturalmente abitati da tutti i residenti.L'esplosione potrebbe essere stata causata - secondo i primi accertamenti - dalla fuga di gas da una bombola. Al momento sono state estratte vive dalle macerie sei persone, ne mancherebbe una all'appello. A causa della deflagrazione una palazzina di due piani è crollata, un'altra è venuta giù parzialmente. Danneggiate almeno altre tre-quattro abitazioni di edifici limitrofi. Intervenuti carabinieri e vigili del Fuoco.