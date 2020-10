Esplode un focolaio in una classe: 19 studenti positivi, chiude la scuola

È allarme rosso in una scuola, un istituto d'istruzione superiore statale di Taranto, il liceo "Maria Pia". Sono 19 in tutto gli studenti risultati positivi al tampone dopo che uno di loro era risultato contagiato nei giorni scorsi.

Dopo gli esami eseguiti sui suoi compagni di classe, sono emerse altre 17 positività e un'altra in una classe diversa, per un totale appunto di 19. Nessun positivo invece tra docenti e personale della scuola. Il "Maria Pia" è già stato chiuso dalla dirigente Frunzio.

I due edifici di via Galilei e via Cesare Battisti erano già stati chiusi dopo la positività accertata del primo studente, originario di Carosino. L'Asl da prassi aveva disposto altri tamponi tra gli studenti e il personale dell'istituto: dai nuovi accertamenti è emerso che risultano contagiati altri studenti. L'Asl ha poi ordinato la quarantena fiduciaria delle famiglie degli studenti contagiati e ha avviato lo screening ai familiari.

Per la ripresa delle lezioni, in modalità DID (Didattica Digitale Integrata), che prevede la presenza di metà della classe a rotazione settimanale, mentre l'altra metà da remoto, la dirigente scolastica aveva indicato inizialmente la data di giovedì 8 ottobre, ma la chiusura della scuola, alla luce dei nuovi casi, è stata prorogata fino al 17 ottobre. Preoccupati i genitori, che ora chiedono maggior controlli e si interrogano sulla validità delle misure di sicurezza per scongiurare la diffusione del virus. Per il presidente nazionale della Sis 118 Mario Balzanelli, che è anche direttore del servizio di pronta emergenza di Taranto, 18 studenti contagiati "in una stessa classe è un segnale di allarme importante, da interpretare a livello nazionale come un evento sentinella ossia di particolare gravità e potenzialmente evitabile".

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Ottobre 2020, 18:03

