Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Agosto 2020, 09:23

non ci sta, edalle accuse di non aver rispettato le regole e di aver in questo modo aiutato la diffusione del Covid-19 in Sardegna. Intervistato da La Stampa l'imprenditore, in qualche modo, se la prende con i compartamenti di alcuni clienti.«Al Billionaire - precisa Briatore - abbiamo sempre rispettato le regole, facendo entrare il giusto numero di persone. Ma vedendo come andavano le serate non bastava contingentare gli ingressi e predicare il distanziamento: non ci può fare nulla nessuno se fai entrare 100 persone in mille metri quadri e loro stanno tutte appiccicate».Secondonulla avrebbe potuto arginare dei comportamenti sui quali, secondo la sua opinione, nessuno poteva intervenire: «Per tacere di altri comportamenti: abbiamo saputo di ragazzi che a gruppi di 50 o 60 ordinavano le casse di champagne e se le andavano a bere sulla spiaggia insieme con i fornitori. Ballavano e facevano festa sino all'alba. Lì certo non potevamo intervenire». «Stiamo seguendo ora dopo ora le condizioni di tutti. Stanno tutti bene a parte un ragazzo che aveva precedenti patologie», dichiara Briatore.«Non appena è scattato l'allarme abbiamo disposto il tampone per tutti i dipendenti».Sulla possibilità che Sinisa Mihajlovic si sia contagiato durante la partita di calcetto, «non lo penso. E poi se si ragiona così non si fa più nulla, allora tanto vale restare tutti tappati in casa», dice Briatore. «Anche i calciatori professionisti sono tornati a giocare. Detto questo secondo me nel mondo dello sport scopriremo parecchi casi di positività». In merito alle sue condizioni, «mi sento bene. Non ho nulla di speciale. La temperatura è a posto, respiro bene e sono pure riuscito a lavorare. Anche se mi auguro di uscire presto», afferma l'imprenditore, ricoverato al. «Ero preoccupato che mio figlio Falco, che ha 10 anni, avesse contratto il virus. Per fortuna stamattina è arrivato il referto dall'ospedale di Montecarlo ed è negativo».