Alexandre Dumas, il padre del romanzo d'appendice che scrisse I tre moschettieri e Il conte di Montecristo celebrato da Google

Alexandre Dumas padre fu un grande scrittore ed è rimasto celebre per alcuni suoi romanzi, ad iniziare da I Tre Moschettiere e Il Conte di Montecristo. E proprio per quest'ultimo libro oggi Gooogle lo celebra con un doodle molto particolare, composto da una serie di immagini animatie che compongono un bellissimo slideshow. Oggi, infatti, è l'anniversario del giorno in cui il giornale Les Journal des Débats pubblicò il primo dei 18 episodi. Dumas, infatti, è considerato ancora oggi il re del feuilleton, o romanzo d’appendice. Grazie al Doodle di oggi, magari in molti scopriranno due cose: la prima è che Dumas era mulatto, e, soprattutto, che non va confuso con il figlio, suo omonimo, anche lui scrittore e conosciuto principalmente per La signora delle camelie



Dumas fu un autore molto apprezzato dal pubblico che aspettava con ansia i suoi scritti sui giornali in cui venivano pubblicati. Le sue opere più importanti e conosciute sono appunto Il Conte di Montecristo, e la trilogia dei moschettieri formata da I tre moschettieri, da Vent'anni dopo e da Il visconte di Bragelonne. Moltissime sue opere sono poi state adattate cinematograficamente, e alcune sono considerate degli imperdibili classici, e spesso studiate a scuola.



Alexandre Dumas rimase orfano di padre quando era piccolissimo e fu allevato praticamente dalla sola mamma Marie-Louise Elisabeth Labouret, che gestiva un piccolo spaccio di tabacchi. Nel luglio del 1824, da una relazione con Catherine Labay nasce il primo figlio che prende il nome proprio di Alexandre Dumas.



Dumas fu accompagnato per tutta la carriera dall'apprezzamento del pubblico, sin da quando iniziò a scrivere testi per il teatro e a proporli agli impresari e ai grandi attori dell'epoca. Fu subito un successo sin dalle prime opere; Alexandre poté quindi dedicarsi allo scritto a tempo pieno. Dumas fu un “autore eccezionalmente prolifico e per tutta la sua carriera ottenne uno straordinario successo di pubblico, sia nel genere del dramma romantico che in quello del romanzo storico, al quale si dedicò in seguito”. Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Agosto 2020, 09:40

