Turista trovata morta in un hotel del centro storico: segni sul collo. Si cerca l'uomo che alloggiava con lei

Giallo in un albergo del centro storico di Firenze: una donna di 50 anni è stata trovata morta in una camera in via San Zanobi. Si tratterebbe di una turista. Sul posto sono intervenuti i carabinieri con il reparto scientifico per chiarire le circostanze del decesso. Al momento non è esclusa nessuna pista, nemmeno quella del delitto.



La 50enne alloggiava in camera con un uomo, che per ora risulta scomparso e che è ricercato dalle forze dell'ordine. Il ritrovamento del cadavere sarebbe avvenuto questa mattina intorno alle 10. Secondo quanto riporta Firenze Today la vittima avrebbe segni sul collo. Per il sopralluogo nella stanza dell'albergo, è arrivato il sostituto procuratore Ester Nocera. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Febbraio 2020, 13:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA