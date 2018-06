Far west a Firenze: inseguimenti tra nomadi in auto a colpi di pistola. Travolto uno scooterista

Sparatoria alla periferia di Firenze. Alcuni colpi di pistola sono stati sparati durante un inseguimento tra alcune auto nella zona di viale Canova. Secondo le prime informazioni uno scooterista sarebbe stato travolto da una delle auto mentre nessuno, al momento, sarebbe stato raggiunto dai colpi di arma da fuoco.



Sul posto carabinieri, polizia e medici del 118. Due persone sarebbero state bloccate dai militari. La lite sarebbe scoppiata all'interno di un nucleo familiare che vive nel campo nomadi del Poderaccio. Un uomo di 65 anni e uno di 36 anni: si tratta del conducente e del passeggero di una Volvo 960, Amet Remzi, e Mustafa Dehran.

Per loro le accuse sono di lesioni personali gravissime. Denunciati, a piede libero, i conducenti delle altre due

autovetture coinvolte nell'inseguimento.



Nell'inseguimento tra due auto sembra guidate da residente al campo del Poderaccio oltre allo scooterista, fiorentino, 29 anni, ricoverato in gravi condizioni a Careggi, sono rimaste coinvolte anche altre due auto che erano ferme al semaforo tra viale Canova e via Simone Martini. Nessuno degli automobilisti è però rimasto ferito. Una delle auto dei nomadi è finita in una siepe e si è incendiata.



L'automobilista è stato ricoverato all'ospedale di Torregalli ed è piantonato dai carabinieri. I colpi di pistola sarebbero stati esplosi, secondo un testimone, dall'auto che inseguiva l'altra vettura ma, come già precisato, nessuno è rimasto ferito. Sul posto oltre a carabinieri e polizia municipale anche il presidente del quartiere Quattro Mirko Dormentoni.



Secondo quanto appreso al momento, sul posto si è recato anche il pm di turno Tommaso Coletta, la lite sarebbe iniziata al centro commerciale dell'Isolotto dove un nucleo familiare di etnia rom, residente al campo del Poderaccio, avrebbe accusato un uomo di aver abbandonato la compagna. Quest'ultimo sarebbe salito sulla sua auto all'inseguimento della quale sarebbero partite due vetture.



Dopo aver percorso circa un chilometro a folle velocità le vetture si sono trovate davanti un semaforo rosso con lo scooter e un'auto ferme. Nella carambola che è seguita sarebbero rimaste coinvolte anche un'altra vettura che proseguiva nella stessa direzione e un'auto che entrava in quel momento in Viale Canova. Di certo, al momento, complessivamente sono state coinvolte oltre allo scooter cinque auto e un furgone.



Sarebbe quattro, al momento, le persone fermate dai carabinieri. Oltre all'automobilista, piantonato dai militari all'ospedale di Torregalli, altre tre persone sarebbero state fermate sul luogo e il pm Coletta dovrebbe sentirli in serata. La procura della Repubblica di Firenze, tramite i carabinieri, ha rivolto un appello alle persone che hanno assistito all'inseguimento e al successivo incidente stradale a recarsi presso le caserme di Legnaia e Borgo Ognissanti per riferire la loro testimonianza sull'accaduto.

Domenica 10 Giugno 2018