Il tempo, come avviene di frequente sul finire di agosto con la

, sta per cambiare a causa dell'avvicinamento di un ciclone di origine scandinava che porterà l'autunno sull'Italia. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che giovedì primi temporali interesseranno le Alpi orientali e le alte pianure adiacenti, altri più isolati lungo l'Appennino centro-meridionale.



Sin dalle prime ore di venerdì il tempo peggiorerà fortemente su Piemonte e Lombardia con piogge diffuse e possibili nubifragi sulle province di Bergamo e Brescia. Poi sabato maltempo diffuso sul Triveneto, sull'Emilia Romagna e in Lombardia con temporali anche forti e possibili nubifragi sulla Romagna, piogge anche in Toscana e sulle Marche settentrionali.



Domenica il maltempo continuerà al Nord e si estenderà anche al Centro con temporali a Firenze, Roma, piogge forti su Marche e Abruzzo. Per Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it vi sarà un sensibile abbassamento delle temperature che perderanno circa 10°C rispetto ai giorni scorsi, raggiungendo valori massimi poco superiori ai 23°C su tutto il Centro-Nord, qualche grado in più soltanto al Sud.

“rottura” dell'estate