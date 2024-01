Genitori scoprono che il figlio 14enne è gay e lo minacciano: «Vai a letto con quella ragazza o ti buttiamo dal balcone». Condannati

di Redazione web

La famiglia scopre che è omosessuale quando ha 14 anni. Cominciano insulti, umiliazioni davanti ai parenti e minacce. Fino alla goccia che fa traboccare il vaso. «Vai a letto con quella ragazza o ti butto dal balcone». Per queste minacce, papà e mamma del giovane sono stati condannati dal tribunale di Torino. Due anni di reclusione (il padre) e un anno e 4 mesi (la madre).

La vicenda

Come riporta Repubblica, la vicenda è cominciata il 14 agosto del 2020. Non dopo una confessione spontanea del giovane, ma quando il padre legge il diario segreto del figlio. Prima lo costringere a leggere quelle parole davanti a tutti, poi lo insulta: «Fai schifo, mi vergogno ad avere un figlio come te, abbiamo creato un mostro».

La violenza continua con costrizioni a fare cose «da maschio» e con intromissione sui social network. Quando il ragazzo si è rasato il viso la situazione è peggiorata: «Tu vuoi essere una donna, adesso ti abbassi i pantaloni e mi mostri cos’hai lì sotto». Alla fine anche l’incontro con uno psicologo per «farlo tornare normale». Dopo il fallimento nel rapporto con la ragazza anche le minacce: «Ti butto giù dal balcone».

