Precipita nel vuoto per 150 metri dalla Ferrata delle Anguane, morta 22enne I medici non hanno potuto purtroppo far altro che constatare il decesso della giovane







di Redazione web Nuova tragedia in montagna nel Vicentino. Una ragazza di 22 anni ha perso la vita precipitando dalla Ferrata delle Anguane. Verso le 13.20 la Centrale del Suem di Vicenza ha ricevuto diverse segnalazioni di escursionisti, che avevano assistito alla caduta di una persona dalla Ferrata. Una squadra del Soccorso alpino di Arsiero si è portata sul posto indicato dai testimoni e ha trovato alla base della parete, 50 metri sotto il sentiero, il corpo della vittima. Trapezista cade durante lo spettacolo al circo VIDEO Precipita dalla finestra: morta studentessa di 19 anni Perché la ragazza di 22 anni è precipitata Originaria di Valli del Pasubio (Vicenza), era salita da sola e, arrivata nella parte alta dell'itinerario attrezzato, molto frequentato in quel momento, è caduta nel vuoto fermandosi 150 metri più in basso. Imbarellata, la salma è stata trasportata al campo sportivo di Valdastico e affidata al carro funebre e ai Carabinieri. I soccorritori hanno accompagnato al campo sportivo anche il padre della ragazza, che la stava aspettando alla base dell'itinerario attrezzato. Ultimo aggiornamento: Domenica 24 Settembre 2023, 17:33

