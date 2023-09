Uomo di 40 anni cade in un precipizio e muore: tragedia sui Monti Sibillini, l'allarme dato da un pastore

di Redazione web

Un incidente in montagna è costata la vita a una persona. Un uomo di 40 anni è morto oggi dopo essere precipitato in una forra, una profonda gola dalle pareti verticali, denominata Fonte della Trocca, nei pressi di Pizzo Meta, nei Monti Sibillini, in provincia di Macerata.

Val Camonica, escursionista trentenne precipita e muore: è caduto da 100 metri di altezza. Si cerca il corpo

Si lancia con la tuta alare e precipita: morto un ragazzo, dramma in Alto Adige

L'allarme dato da un pastore

A dare l'allarme è stato un pastore che da lontano ha assistito alla scena. Sul posto sono intervenuti l'elicottero Icaro 02, le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico di Macerata e Montefortino che hanno effettuato il recupero congiuntamente con i vigili del fuoco ed i carabinieri di Sarnano, che stanno conducendo accertamenti sulla dinamica dell'accaduto.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Settembre 2023, 18:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA