Fase 2 trasporti: Alitalia riprende i voli per l'estero e per il Sud Italia, più Frecce e Italo. Traghetti fermi fino al 2 giugno

Dalla fase 2 alla fase 2 giugno, data in cui verranno riaperti i confini. Data che vedrà anche ripristinati i voli Alitalia tra Roma e New York, i voli con la Spagna (Roma-Madrid e Roma-Barcellona) e i collegamenti diretti fra Milano e il Sud Italia. Aumentano anche le corse dei treni e la Spagna apre all'arrivo dei nostri traghetti passeggeri.



VOLI

Un incremento di voli del 36% in più rispetto al mese di maggio con trenta rotte da venticinque aeroporti diversi, di cui quindici in Italia e i restanti dieci all'estero. Una crescita che, secondo la compagnia aerea italiana, prevede per il terzo trimestre 2020 una progressione dell'attività attorno al 40% per il terzo trimestre 2020. Con l'aeroporto di Linate ancora chiuso prosegue l'attività Milano Malpensa con otto servizi giornalieri garantiti da Alitalia con Roma Fiumicino, due voli quotidiani andata e ritorno con Bari, Catania e Palermo e quattro collegamenti con la Sardegna. Da oggi aumenta invece il traffico da Roma per Catania e Palermo mentre da giugno collegherà l'hub di Fiumicino con Alghero, Bologna, Bari, Genova, Lamezia Terme, Milano, Napoli, Olbia, Pisa, Torino, Venezia. All'estero infine via libera ai voli per Barcellona, Bruxelles, Francoforte, Ginevra, Londra, Madrid, Monaco, Parigi e Zurigo, oltre a New York.



TRENI

Dal 18 maggio sono in esercizio 38 Frecce e 18 Intercity, il doppio della settimana precedente. Quanto al Tpl su ferro, ha aggiunto, l'offerta è stata incrementata del 52% rispetto a quella ordinaria del 4 maggio. Riparte anche Italo che in aggiunta ai due servizi attuali tra Roma e Venezia, da oggi ha reintrodotto sei nuove partenze sulla dorsale Torino-Milano-Roma-Napoli in modo da coprire tutto l'arco della giornata. Dal 14 giugno poi la società approderà con quattro servizi al giorno in Cilento ed in Calabria: si potrà arrivare fino a Reggio Calabria senza cambi.



TRAGHETTI

Il blocco delle navi passeggeri resta fino al 2 giugno. La grande novità arriva invece dalla Spagna: il ministero dei trasporti ha abrogato il divieto di ingresso su tutti i voli e le navi passeggeri dall'Italia, ad eccezione delle navi da crociera, il cui attracco nei porti spagnoli è ancora vietato.



