Falso certificato vaccinale del figlio per la scuola, mamma no vax denunciata

Doveva presentare un certificato che attestasse le avvenute vaccinazioni del figlio per consentire l'accesso a scuola, ma ha pensato bene di portarne uno falso. Per questo motivo, una mamma no vax di 35 anni, residente a San Viglio di Marebbe (Bolzano), è stata denunciata dai carabinieri di Brunico.

Da sempre il movimento no vax è ben radicato in Alto Adige e non poche famiglie si oppongono alle vaccinazioni obbligatorie. La mamma denunciata non fa eccezione: tutto è partito dalla segnalazione della dirigente scolastica, che si era accolta di come quel certificato fosse un grossolano falso e aveva contattato l'Asl. Il certificato è finito dai carabinieri che lo hanno sottoposto a sequestro e, verificato che il bambino non aveva ricevuto i vaccini indicati del documento presentato dalla madre alla scuola, hanno denunciato la donna, alla procura di Bolzano ipotizzando il reato di falso materiale in atto pubblico.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Settembre 2021, 16:27

