"Mi hanno rubato l'Audi A4 sw grigia. Qualcuno l'ha vista?": l'appello social dell'automobilista disperato

UDINE -su Fb per unaSwdal garage: chi l'ha vista? A chiedere aiuto a tutto il popolo diè il proprietario dell'automobile: «Per favore, chi la vede mi contatti subito; la Audi è stata rubata verso le 16, nella zona di» si legge nel post. La macchina era stata posteggiata nel garage dell'abitazione. Poi il colpo, il secondo, nell'arco di poche ore, tra Udine e Cervignano del Friuli. Il furto risale al pomeriggio di venerdì 23 marzo, ed è stato denunciato ai carabinieri.​Per il furto di auto messo a segno a Cervignano, di una vetturanuova, i militari dell'Arma della stazione di Mortegliano hanno individuato il responsabile e trovato la vettura sottratta a una donna di 72 anni che l'aveva parcheggiata nel posteggio del condominio dove abita. Al volante della Citroen i carabinieri hanno pizzicato un uomo di 63 anni, pregiudicato, didel Friuli, che è statoa piede libero per il reato di ricettazione. L’autovettura è stata sottoposta a sequestro in attesa di essere restituita alla proprietaria.​Nel tardo pomeriggio di ieri, infine, i ladri hanno messo a segno due furti anche a San Vito di Fagagna, dove, in una casa, dopo aver sfondato una porta, i malviventi hanno rubato soppresse,, carne che era stata messa in congelatore e 650 euro in contanti; a, invece, da una abitazione sono spariti oro e preziosi per 2mila euro. Indagano i militari dell'Arma.