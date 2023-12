Fabiana ha un malore e muore a 23 anni: «Ora veglia sul tuo bambino». I familiari: il medico è arrivato tardi. Sequestrata la salma

di Redazione web

Un malore, la corsa all'ospedale, il decesso. Fabiana Alessi è morta a soli 23 anni il 26 dicembre all'ospedale di Mazzarino, in provincia di Caltanissetta. Per la giovane, mamma di un bimbo di soli 3 anni, non c'è stato nulla da fare e la famiglia vuole chiarezza. La sua salma è stata sequestrata dopo che i familiari, assistiti dall'avvocato Fabrizio Marotta, hanno presentato un esposto perché, a loro dire, ci sarebbero state delle negligenze nel prestarle soccorso.

Secondo la loro ricostruzione, la giovane mamma era a casa quando improvvisamente, intorno alle 18, si è accasciata. Il marito, Simone Barresi, ha immediatamente chiamato il 118 mentre tentava di soccorrere la donna che non riusciva a respirare. La giovane coppia abita a circa 200 metri dall'ospedale ma a quanto pare sarebbe stata inviata un'ambulanza non medicalizzata. Il medico del pronto soccorso, unico in servizio, non sarebbe potuto uscire per dare soccorso, perché impossibilitato a lasciare il presidio scoperto, ma avrebbe incaricato il collega della guardia medica il quale, secondo la ricostruzione dei familiari, sarebbe arrivato dopo più di mezz'ora.

Massaggio cardiaco

Alla ragazza sarebbe stato praticato dagli operatori del 118 il massaggio cardiaco e sarebbe stata defibrillata.

Il dolore di amici e parenti

Grande il dolore di chi la conosceva bene. Tanina Lo Cicero racconta: «Un dolore immenso. Mi assale il ricordo di quella bellissima bambina che per tre anni ho avuto alla scuola dell'infanzia. Una ragazza felice di essere mamma. Il destino è stato troppo crudele. Sicuramente da lassù avrai un occhio di riguardo per il tuo bambino». Virginia Bertolone la ricorda così: «Non ci sono parole per descrivere questa tragedia..ma solamente tante lacrime. Con te è andato via un pezzo del nostro cuore. Siamo ancora tutti tremendamente scioccati. Una ragazza meravigliosa, educata, dolce, speciale, dal cuore d’oro, dal sorriso unico e dagli occhi che dentro avevano il sole ..io così ti ricorderò sempre. Ciao meravigliosa creatura, adesso veglia sul tuo adorato bambino, su tuo marito e sopra tutta la tua famiglia».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Dicembre 2023, 14:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA