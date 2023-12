Ilaria, trovata senza vita nel suo letto a New York: prima di morire aveva inviato un reel alla mamma. ​«Vogliamo la verità»

Ilaria Conti Gallenti aveva 28 anni: è stata trovata senza vita dal marito, un cittadino americano, nella mattinata di venerdì 16 dicembre, nel loro letto di casa, nel Queens, uno dei cinque distretti di New York. Per il medico legale la causa del decesso è morte naturale, ma la famiglia storce il naso e vola negli Stati Uniti per vederci chiaro. Nel frattempo Margherita, la migliore amica della vittima, apre una raccolta fondi online per riportare la salma a Bologna, la città in cui è nata e cresciuta Ilaria, che prima di morire ha inviato un reel a sua madre, intorno alle 7 del mattino.