Eclissi solare totale 8 aprile, le teorie cospirazioniste: «La magnitudo del terremoto a New York e la data coincidono»

Sale l'attesa per l'eclissi negli Stati Uniti: milioni di persone si metteranno in viaggio a caccia dell'eclissi totale, che sarà osservabile dal Texas al Vermont. Il turismo da eclissi si trasformerà in una spinta all'economia americana di almeno 6 miliardi di dollari. Ma molti colgono l'occasione dell'eclissi per cavalcare teorie cospirazioniste.

Sole Nero, terremoto e teorie cospirazioniste

L'eclissi solare totale di lunedì 8 aprile promette di essere eccezionale, con un'oscurità completa del sole che durerà oltre 4 minuti. Tuttavia, il fenomeno in Italia non sarà visibile: bisogna spostarsi nel Nord America, tra il Canada e il Messico. C'è qualcuno, però, che vede uno stretto legame tra questo evento astronomico e il terremoto che si è verificato a New York venerdì 5 aprile.

Perchè questa eclissi è un evento importante

L'ultima volta che la Luna ha oscurato totalmente il Sole era il 2017, dunque sono 7 anni che gli appassionati e i ricercatori attndono un simile fenomeno. Durante i 4 minuti di oscurità, gli scienziati cercheranno di fotografare la corona solare e i vulcanoidi, due dei più grandi misteri irrisolti dell'astronomia. Per i centri di ricerca osservare rappresenta un'occasione importantissima per scoprire nuove informazioni sul Sistema solare.

