Esplode palazzina nel Casertana. Coppia sotto le macerie. «Si sentono le urla dei dispersi»

Una palazzina è crollata a Cancello Scalo, frazione del comune di San Felice a Cancello, nel Casertano. Sul posto sono a lavoro i vigili del fuoco che stanno scavando tra le macerie alla ricerca di persone rimaste intrappolate; forse due anziani non sono riusciti a mettersi in salvo e sarebbero rimasti sotto le macerie mentre altri inquilini sono riusciti a scappare. All'origine del crollo sembra vi sia una fuga di gas che ha generato un'esplosione.

È stata individuata viva sotto le macerie della villetta crollata a San Felice a Cancello (Caserta) una delle due persone che risiedevano nell'abitazione. Si tratta della donna, 74enne, per la quale sono in corso le operazioni per estrarla dalle macerie. Sul posto sono pronti i sanitari per verificare le sue condizioni e l'ambulanza che la porterà in ospedale. Continuano le ricerche del marito, anch'egli 74enne, con l'aiuto dei cani molecolari.

I vigili del fuoco hanno localizzato, grazie ai cani molecolari, il punto esatto delle macerie dove si trovano i due anziani rimasti intrappolati nel crollo della palazzina di San Felice a Cancello, nel Casertano. Sono state avvertite delle urla di richiamo, forse di una donna, provenienti dalle macerie. Entro poco tempo si spera di poter estrarre i dispersi.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Novembre 2021, 09:53

