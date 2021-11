(LaPresse) Sarebbe stata una fuga di gas a causare l'esplosione della villetta di San Felice a Cancello, in provincia di Caserta. Nell'edificio due persone anziane. La donna è stata trovata viva tra le macerie, ancora disperso un uomo. Al lavoro i vigili del fuoco. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE

