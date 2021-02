Muore a 96 anni e lascia in beneficienza 25 milioni

Era una riservata signora di Genova di 96 anni ed è scomparsa lo scorso 9 dicembre dopo aver preparato ogni cosa per la sua morte, persino il proprio necrologio in cui salutava gli affetti di sempre, ringraziava i medici, e ricordava «la lunga schiera» di ex allievi.

Perché fino alla pensione Marisa Cavanna era stata professoressa di Lettere. La particolarità, secondo quanto ricostruito dall'Ansa, è che nel testamento ha lasciato in beneficienza circa 25 milioni di euro a 16 enti, molti sul territorio genovese, come l'ospedale Gaslini. O il Galliera, cui va anche una prestigiosa villa.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Febbraio 2021, 16:34

