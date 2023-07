La premier: «Serve un piano di prevenzione». Cig meteo, dieci milioni per edili e agricoli

di Alessandra Severini

Centinaia e centinaia di milioni di euro di danni causati dai nubifragi e dagli incendi. Mezza Italia fa i conti con le conseguenze di un clima impazzito e mentre il governo stanzierà la prossima settimana le prime risorse per affrontare l’emergenza la premier Meloni annuncia che «l’obiettivo di medio termine è superare la logica degli interventi frammentati varando una grande piano di prevenzione idrogeologico».

IL PIANO

Il piano per la messa in sicurezza del territorio, a cui stanno già lavorando gli esperti, potrebbe vedere la luce all’inizio del prossimo anno. Si tratterà di un lavoro immenso fra recupero di terreni abbandonati, realizzazione di nuove dighe, riqualificazione dei corsi d’acqua. Meloni ha promesso anche nuove assunzioni per il personale impegnato nei soccorsi e nuove risorse per la manutenzione dei mezzi.

I DANNI

Intanto, in attesa di una quantificazione più dettagliata dei danni il governo potrebbe riconoscere lo stato di emergenza per cinque regioni: Lombardia, Sicilia, Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia. Ieri in Cdm il ministro per la Protezione civile Musumeci ha fatto un primo sunto della situazione. Solo per Lombardia e Sicilia la prima stima, per difetto, è di 100 milioni di euro di danni.

LA CIG METEO

Nella stessa seduta del Consiglio dei ministri è stato approvato il decreto che amplia la possibilità di ricorrere alla cassa integrazione per cause legate al clima nei settori agricolo e edile.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Luglio 2023, 06:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA