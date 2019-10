Elisa Pomarelli, Ligabue scrive una lettera alla sorella: «La vostra foto mi ha fatto male»

Debora aveva infatti inviato a Ligabue una foto scattata nel 2011 al concerto dell'artista a Campovolo, che ritraeva entrambe prima del concerto che tanto sognavano: «Ti scrivo questa lettera per chiederti un regalo per me e indirettamente per mia sorella Elisa. Vorrei tanto che tu facessi un video per lei in cui le parlassi e le cantassi la nostra canzone», aveva scritto la sorella di Elisa. E la risposta di Luciano è un gesto bellissimo.

Venerdì 25 Ottobre 2019, 17:51

Elisa Pomarelli è stata uccisa lo scorso 25 agosto a Campogrande di Carpaneto, Piacenza, da Massimo Sebastiani, preso dopo una lunga fuga: Elisa, come sua sorella Debora, era grande fan del cantante Luciano Ligabue, che dopo aver saputo della storia ha scritto una struggente lettera proprio alla sorella.Come racconta il quotidiano Libertà di Piacenza, era stata Debora a scrivere al rocker emiliano, che tanto piaceva a entrambe: e il cantante ha risposto con parole al miele. «Ciao Debora, sono Luciano - scrive Liga - Se davvero Piccola stella senza cielo la cantava così spesso, è ora che Elisa un cielo lo trovi, che la giustizia faccia il suo corso e che voi possiate onorarla e celebrare la sua memoria».Una lettera che mostra il grande cuore di Ligabue davanti ad una tragedia familiare. «Sto guardando la foto che mi hai inviato in cui tu e tua sorella eravate campeggiate in attesa del concerto a Campovolo - si legge ancora nella missiva - è una foto che fa male. Perché non riesco a pensare a niente di più lontano tra quel vostro momento e quello che tu e i tuoi genitori state vivendo adesso. Mando a Elisa un saluto davvero commosso e a te e ai tuoi un abbraccio forte».