Il cadavere di Elisa Campeol, 35enne di Pieve di Soligo (Treviso), è stato trovato oggi, mercoledì 23 giugno, attorno alle 12.30 all'Isola dei Morti lungo le sponde del Piave a Moriago della Battaglia. Il corpo ormai privo di vita è stato visto da un passante che ha subito lanciato l'allarme. La donna è stata colpita con numerosi fendenti al fianco, alla schiena e al collo. Ha anche cercato disperatamente di difendersi come dimostrano i numerosi tagli che presenta sulle braccia. Poi è crollata vicino al lettino sulle rive del Piave dove era andata a prendere il sole.

IL PRESUNTO ASSASSINO

Poche ore dopo il femminicidio un uomo di 35 anni, F.B. di Col San Martino di Farra di Soligo, si è presentato in caserma a Valdobbiadene (Treviso) per costituirsi. Ancora mistero sul perché dell'efferato accoltellamento. In queste ore l'uomo si trova nella caserma dei carabinieri sottoposto ad accertamenti in relazione all'omicidio. L'uomo si è recato spontaneamente alla stazione dell'Arma e ha consegnato l'arma usata per uccidere la giovane donna.

IL RAPTUS

Al momento gli inquirenti propendono per il raptus. L'aggressore non ha rubato nulla della vittima: la borsa e il cellulare erano ancora lì vicino al corpo di Elisa Campeol. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Vittorio Veneto (Treviso). Secondo una prima ricostruzione, la donna, residente a Pieve di Soligo (Treviso), si era recata nella zona, sulle sponde del fiume Piave, soltanto per prendere il sole. Il suo corpo è stato rinvenuto a terra, accanto ad un lettino pieghevole. La morte è stata causata da numerosi colpi di arma da taglio, evidenti sul cadavere. Dal momento del delitto a quello in cui un passante, verso le 12.30, ha notato il corpo nel parco e dato l'allarme al 118, sarebbe trascorsa meno di un'ora.

CHI È ELISA

Elisa Campeol è molto conosciuta perché è titolare assieme alla famiglia del bar Eli's a Pieve di Soligo. Gli amici e i vicini l'hanno vista l'ultima volta questa mattina, assieme alla sorella proprio al bar. Abitava nella bifamiliare al fianco del bar.

