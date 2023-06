Anche il Molise al centrodestra. Fallisce l’alleanza Schlein-Conte

di Alessandra Severini

Francesco Roberti è il nuovo presidente della Regione Molise. Il candidato del centrodestra si è affermato con più del 60% dei voti sul suo diretto avversario Roberto Gravina, già sindaco di Campobasso, sostenuto dalla coalizione di centrosinistra, fermo al 38%.

Roberti, iscritto da sempre a Forza Italia, sindaco di Termoli e presidente della provincia di Campobasso, conferma dunque il dominio del centrodestra nella regione. «Dedichiamo la vittoria in Molise è lo straordinario risultato di Forza Italia al presidente Berlusconi» ha scritto su Twitter il vicepremier Antonio Tajani. Stessa dedica anche da parte del vincitore: «C’è sicuramente il suo zampino, dall’alto mi è stato vicino come quando mi sono candidato a sindaco e a presidente di provincia. In gergo calcistico avrebbe commentato: Triplete».

Tutta la coalizione di governo esulta comunque per l’ennesima vittoria, letta come una “conferma della fiducia” nell’azione dell’esecutivo.

