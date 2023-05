Elezioni comunali, risultati in diretta. Urne chiuse, via allo spoglio. Affluenza sotto il 60% (in calo). Da Latina ad Ancona, le principali sfide

Elezioni comunali, la diretta di oggi 15 maggio. Hanno aperto stamane alle ore 7 i seggi per l'elezione dei sindaci in 595 regioni a statuto ordinario. Chiuderanno alle ore 15 e subito dopo inizierà lo spoglio delle schede.

Elezioni amministrative: l'affluenza nei quattro Comuni del Reatino alle 19: 37,37 per cento

Quasi 600 comuni (595 per la precisione) per 4.5 milioni di elettori attesi alle urne. E' partita ieri la tornata delle amministrative di primavera che proseguirà per tutto il mese di maggio. Oggi, lunedì 15 maggio si vota dalle 7 alle 15: subito dopo lo spoglio delle schede. E l'eventuale ballottaggio per i comuni con popolazione oltre i 15 mila abitanti, nel caso in cui nessuno dei candidati, al primo turno, raggiunga la maggioranza assoluta dei voti validi

Lunedì 15 Maggio 2023

