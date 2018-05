Maxi yacht a Mergellina: dopo D&G arriva Della Valle con l'Altair III

Mercoledì 2 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:59 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Quattro giorni di navigazione per arrivare da Genova a Marina Grande e, quindi, al Molo Luise. La stagione estiva è alle porte e Diego Della Valle non se l'è fatto dire due volte: fedele alle sue abitudini, ai primi raggi di sole Mister Tod's ha fatto rotta alla volta di Capri, dove è habitué da diversi anni tanto in piazzetta quanto all'Anema e Core.Una presenza che non può passare inosservata, fosse solo per la stazza del superyacht con cui da diversi anni si sposta via mare l'imprenditore della moda: quasi sessanta metri di lunghezza.L'Altair III, qesto il nome del panfilo di Della Valle, è in grado di ospitare a bordo 18 ospiti e 20 persone di equipaggio, con ben 9 suite di assoluta eleganza.Varato nel 1974 e rimesso praticamente a nuovo nel 2004 il motor yacht disegnato da Jon Bannenberg è insomma una vera e propria villa galleggiante di color canna di fucile, e per tanti degli ospiti fissi dell'isola azzurra fa ormai rima con estate, mare, mondanità e dolce vita.