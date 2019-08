Una donna di 34 anni è stata aggredita in casa, attorno alle 8.30 di stamani a Copparo in provincia di Ferrara, da un uomo più vecchio di lei, che l'avrebbe colpita alla testa con un corpo contundente. Probabilmente l'aggressione è avvenuta in seguito a una lite. La donna è deceduta poche ore dopo all'ospedale Sant'Anna di Cona, dov'era giunta in gravissime condizioni.



I motivi della lite, da cui sarebbe scaturita l'aggressione, sono al vaglio degli inquirenti. Sul caso stanno indagando i carabinieri di Copparo e di Ferrara. Mobilitati anche i militari del Ris. Una vicenda al momento ancora misteriosa.

Sabato 24 Agosto 2019, 17:30

