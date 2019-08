Donna viene travolta e uccisa da un treno: ipotesi suicidio

Lunedì 12 Agosto 2019, 18:43

Si è lanciata sui binari ed è stata travolta dal treno in corsa. Una giovanedi origini straniere è morta poco dopo le 5da unal passaggio a livello di via Cremona alungo la linea Brescia-Piadena.Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di un suicidio. L'incidente ha avuto gravi ripercussioni sul traffico ferroviario con un regionale cancellato mentre per altri cinque treni è stato modificato il percorso.