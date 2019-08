Un uomo è stato travolto e ucciso dal treno a Lonato del Garda. Si tratterebbe di un suicidio ed è il secondo della giornata a Brescia dopo quello della donna che questa mattina era morta al passaggio a livello di via Cremona in città.



L'uomo si è tolto la vita sui binari dove stava transitando un Frecciarossa in direzione Milano. In tilt il traffico ferroviario con ritardi anche di 90 minuti. Lunedì 12 Agosto 2019, 17:18

