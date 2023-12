Donna sfregiata al viso con l'acido, il marito: «Io aggredito». Ma gli inquirenti non gli credono. Come sta la moglie

La donna 50enne sfregiata a Palma di Montechiaro (Agrigento) con l'acido dal marito, sentita dalla squadra mobile e pm, ha riferito d'essersi allontanata dalla casa protetta ad indirizzo segreto dove era alloggiata da metà novembre senza dare comunicazione né alla polizia e agli operatori della struttura. Doveva prendere dei vestiti e lo zaino di sua figlia, nata da una precedente relazione nella casa dove viveva col marito.

Colpita dall'acido dopo l'ennesima discussione

La donna, per sua stessa ammissione, ha però fatto una ulteriore leggerezza: avrebbe avvisato il marito, dicendogli che stava per tornare a casa per prendere quel che le serviva. Il quarantottenne, contrariamente a quanto filtrato ieri, non si è fatto trovare nascosto dietro la porta d'ingresso. Fra i due vi sarebbe stata l'ennesima discussione e l'uomo avrebbe scagliato dell'acido contro la consorte. Acido che era in una bottiglia di plastica tenuta a porta di mano. La cinquantenne si sarebbe però difesa e quell'acido, in gran parte, è finito su volto e collo dell'uomo, provocandogli ustioni di terzo grado.

L'uomo, ferito, è stato accompagnato da un familiare all'ospedale San Giacomo d'Altopasso di Licata da dove, poi, con l'elisoccorso del 118, è stato trasferito a Catania.

Le condizioni della donna

Guarirà in 20 giorni, salvo complicazioni, la cinquantenne di Palma di Montechiaro che ieri, poco prima dell'ora di pranzo, è stata raggiunta da schizzi di acido ad una guancia e in una parte della spalla che gli ha gettato il marito Gioacchino Morgana. Per i medici dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento - dove la donna si trova ricoverata - le ustioni che ha riportato non sono gravissime. La vittima dell'episodio di violenza è stata sentita, fino a tarda sera, dai poliziotti della squadra mobile e dal sostituto procuratore, titolare del fascicolo. d'inchiesta, Maria Barbara Cifalinò. Seppur in stato di choc e dolorante, la donna è riuscita a ricostruire, facendo chiarezza, quanto aveva subito poche ore prima.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Dicembre 2023, 12:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA