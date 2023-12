Donna sfregiata con l'acido dal marito: ha ustioni gravi su volto e schiena. Ferito alle mani anche l'uomo

Una donna è stata portata in ospedale, al «San Giovanni di Dio» di Agrigento, dopo essere stata sfregiata al volto con dell'acido lanciato dal marito, da cui si stava separando. È accaduto in via Tiepolo a Palma di Montechiaro, nell'Agrigentino, dove è un susseguirsi di pattuglie della polizia di Stato.

Sfregiata dall'acido

La donna, di circa 50 anni, ha ustioni gravi e profonde su volto e schiena. Anche il marito ha riportato ferite alle mani, colpite dall'acido.