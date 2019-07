Lidia muore al ristorante davanti ai famigliari durante la cena del suo compleanno

Una tragica notizia arriva dalla provincia di Padova, dove Lidia, una signora di 75 anni, è morta in quella che doveva essere una serata di festa: la cena al ristorante per il suo compleanno. Lo riportail Gazzettino oggi in edicola.



Così riporta la notizia Marina Lucchin sul quotidiano di Venezia: « Stroncata da un infarto fulminante mentre cenava al ristorante dove stava festeggiando il suo compleanno assieme a tutti i suoi famigliari. E a nulla sono valsi i tentativi di rianimarla di due medici che stavano cenando nella stessa sala. È morta così, a Santa Giustina in Colle, nell’Alta padovana, proprio nel giorno in cui compiva 75 anni, Lidia Cherubin. Sotto choc i commensali e gli altri clienti del ristorante, che hanno assistito impotenti alla tragedia » Lunedì 8 Luglio 2019, 11:27

