Grosseto, donna morta in strada: aveva il cranio fracassato, il cadavere scoperto dal corriere che fa le consegne

Il cadavere di una donna di 37 anni è stata trovato in strada questa mattina a Grosseto. A fare la macabra scoperta è stato un corriere che stava effettuando delle consegne. La donna presentava importanti ferite alla testa. Il corpo della vittima era di fronte all'ingresso di un palazzo, vicino ad alcune macchine parcheggiate.

Il cadavere della donna era vicino alla ferrovia di Grosseto

La polizia, intervenuta sul luogo, non esclude nessuna ipotesi. Tra queste, anche una caduta da una finestra di uno dei palazzi prossimi al punto in cui è stato rinvenuto il corpo. Il cadavere è stato rinvenuto in via Leopardi a Grosseto, la zona è vicina alla ferrovia della città maremmana.

Secondo una ricostruzione, la donna, impiegata in un supermercato, nella mattina di venerdì aveva regolarmente accompagnato a scuola i figli di 7 e 10 anni. Sul posto per il sopralluogo il magistrato di turno della procura di Grosseto, Carmine Nuzzo.

#Grosseto Corriere fa le consegne e scopre una donna morta in strada: aveva il cranio fracassato https://t.co/dLzzLfpiZP — Leggo (@leggoit) November 18, 2022

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Novembre 2022, 17:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA