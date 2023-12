Donna travolta e uccisa da un'auto: è caccia al pirata

di Redazione web

Tragedia questa mattina tra Falconara e Marina di Montemarciano, nella Marche. La vittima è una donna, che è stata travolta da un'auto e lasciata morente sull'asfalto. Inutili i soccorsi, scattati appena lanciato l'allarme. L'incidente intorno alle 7.45

Caccia all'auto che ha investito la donna

Sul posto è immediatamente intervenuto il 118, ma per la donna purtroppo non c'è stato niente da fare. Sul luogo della tragedia si è portata anche una pattuglia della Polizia locale, che si occupa delle indagini. Stando a quanto è stato possibile apprendere, sembra che gli agenti stiano cercando l'auto coinvolta nell'incidente, l'ipotesi è che non sia fermata dopo l'investimento mortale.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Dicembre 2023, 11:42

