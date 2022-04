Donika non ce l'ha fatta: è morta a 24 anni. Il frontale con un camion mentre tornava a casa

Non ce l'ha fatta Donika Nikollbibaj, la 24enne originaria del Kosovo rimasta coinvolta assieme alla sorella Monika in un incidente stradale lo scorso 16 aprile a Padernello di Paese, in provincia di Treviso. La giovane, residente da anni a San Michele all'Adige, in Trentino, stava tornando in Kosovo con la sorella per trascorrere la Pasqua con la famiglia, che era partita il giorno precedente.

La macchina su cui stavano viaggiando le due donne, dirette all'aeroporto di Treviso, si è schiantata frontalmente con un camion, intorno alle 6.30 del mattino. Le condizioni della 24enne, che studiava all'Università di Verona e lavorava a Trento, sono apparse subito molto gravi.

