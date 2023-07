Nola, lite nel parcheggio del centro commerciale Vulcano Buono: Domenico Esposito morto accoltellato a 28 anni

di Redazione web

Una lite, poi l'accoltellamento. È morto così, Domenico Esposito, a Nola, in provincia di Napoli, un ragazzo di 28 anni. Secondo una primissima ricostruzione della Polizia, il ragazzo è stato accoltellato nel parcheggio del centro commerciale "Vulcano Buono" dopo un diverbio nato per futili motivi. Il ragazzo è stato trasportato all'ospedale Santa Maria della Pietà di Nola, ma lì è deceduto. È al vaglio dell'autorità giudiziaria la posizione di una persona ritenuta responsabile. La dinamica dei fatti è in fase di ricostruzione da parte degli agenti del commissariato di Nola.

Ragazzo morto al centro commerciale: cosa è successo

Ultimo aggiornamento: Sabato 29 Luglio 2023, 21:10

