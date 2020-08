Dj morta, il pm: «Gioele ancora vivo nel video di Sant'Agata»

Gioele era vivo: risulta, secondo il pm è quanto risulta dal video di Sant'Agata di Militello, ripreso dalle telecamere di sorveglianza. «Dal video di Sant'Agata di Militello si capisce che Gioele era vivo: si vede la faccia e si vede che è vivo. L'immagine è chiara. E questo rende più fondata l'ipotesi che nell'incidente stradale il bambino fosse con la madre. Parliamo di ipotesi perché c'è un 'bucò di 10 minuti», ha detto il procuratore di Patti, Angelo Cavallo, nell'undicesimo giorno di ricerche del bimbo che è scomparso insieme alla madre



Circa 70 persone tra vigili del fuoco, polizia, protezione civile, carabinieri e guardia di finanza stanno battendo la campagne di Caronia. Le ricerche, si stanno concentrando nei luoghi vicini al ritrovamento per spingersi fino a dove, secondo i soccorritori, un bimbo di 4 anni impaurito poteva arrivare in una fitta boscaglia. I ricercatori stanno decespugliando gran parte del territorio per agevolare le ricerche e stanno utilizzando cani molecolari e per la ricerca di persone morte e droni.

Gioele, parla la zia: lo cerco io, bisogna trovarlo

«Bisogna intensificare ulteriormente le ricerche di Gioele, servono più uomini e mezzi». Sono le parole di Mariella Mondello, zia del piccolo Gioele, il bimbo di 4 anni di cui si sono perse le tracce lo scorso 3 agosto insieme con la madre Viviana Parisi, poi trovata morta nei boschi di Caronia (Messina). La donna, che è la sorella di Daniele Mondello, il padre di Gioele, insieme con un altro fratello si è presentata questa mattina nel 'campo basè delle ricerche per annunciare ai vigili del fuoco che avrebbe avviato delle ricerche «da sola». Ma dopo due ore circa è tornata ed ha chiesto rinforzi per la ricerca del piccolo Gioele. «Viviana non avrebbe mai abbandonato suo figlio», dice ancora. E conclude: «Bisogna trovare il bambino».

Gioele, il nuovo video in auto con la mamma

