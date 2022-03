Provano a dar fuoco a un disabile mentre passeggia: choc in strada

Episodio choc a Castrovillari in provincia di Cosenza. E' caccia ai responsabili che hanno cercato di dare fuoco a un uomo disabile di 66 anni con problemi psichici. Secondo quanto ricostruito l’uomo preso di mira, conosciuto e ben voluto nella città del Pollino, si trovava sul corso principale e, a un certo punto, si è accorto che il giubbino che aveva indosso stava bruciando così come anche il maglione. Qualcuno, probabilmente da dietro a sorpresa e utilizzando un accendino, aveva dato fuoco agli indumenti.

Leggi anche > Napoli, prof aggredito e picchiato: identificati gli aggressori. Uno è il padre di un alunno

Una persona, che si trovava nei pressi, è intervenuta immediatamente in soccorso riuscendo a fare in modo che il 66enne non si ustionasse. Il disabile è stato accompagnato nel pronto soccorso dell'ospedale di Castrovillari da dove è stato dimesso dopo poche ore. Le indagini sono in mano ai carabinieri che stanno visionando alcuni filmati ripresi da impianti di videosorveglianza presenti nella zona.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Marzo 2022, 16:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA