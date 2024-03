Incidente mortale in provincia di Brescia. Un uomo di 61 anni, Dimitri Milesi, è morto a Temù, in Vallecamonica, scivolando mentre con alcuni conoscenti stava trasportando un frigorifero in casa. L'uomo, lungo una stradina ripida, ha perso l'equilibrio e ha picchiato la testa contro un muretto.

Non ha più ripreso conoscenza. Sotto choc gli amici. Il 61enne risulta residente a Brembilla, nella Bergamasca.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Marzo 2024, 15:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA