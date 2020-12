Diego, a 31 anni esce dal coma dopo essere guarito dal Covid: «Ora la sfida è rimettermi in piedi»

A 31 anni ha rischiato la vita per il Covid, ma ora è pronto a riconquistare la sua normalità. Diego Gianella, il 31enne gestore della Casa Clandestina di Ostia, è uscito dal coma lo scorso novembre, dopo essere rimasto sedato per un mese a causa del Coronavirus.

Diego oggi è finalmente fuori pericolo, ma la via per la guarigione completa è ancora lunga. Gli aspetta la fisioterapia e controlli per potersi rimettere in piedi e tornare alla sua vita e al suo lavoro. Ma Diego non si arrende e sui social ha postato una foto in cui indossa la mascherina ma è chiaramente sorridente sulla sua sedia a rotelle. «Ho voglia già di uscire e tornare alla Casa Clandestina, ma ci vorrà del tempo. Intanto godiamoci questi ultimi giorni prima della chiusura imposta dal nuovo decreto. Un momento difficile in tutti i sensi, ma insieme riusciremo a superarlo», ha scritto su Facebook.

Diego ha manifestato i primi sintomi del coronavirus lo scorso ottobre, il tampone ha confermato la diagnosi ma nonostante la giovane età le sue condizioni si sono aggravate ed è stato necessario il ricovero. Diego è stato intubato e messo in coma per una forte insufficienza respiratoria a causa di una polmonite bilaterale interstiziale da Covid. Ha lottato per settimane e alla fine è riuscito a vincere, ma proprio la sua testimonianza rafforza la tesi degli esperti sul fatto che nessuno, di nessuna età, deve sottovalutare questa malattia.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Dicembre 2020, 15:27

