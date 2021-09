Deve fare il trapianto ma trova l'autostrada chiusa, salvato dalla staffetta della polizia

Doveva andare in ospedale per sottoporsi ad un trapianto, ma aveva trovato l'autostrada chiusa per lavori. A salvarlo, consentendogli di raggiungere l'ospedale in tempo, ci ha pensato una staffetta organizzata dagli agenti della Polizia stradale di Berceto (Parma).

Protagonista della vicenda, fortunatamente a lieto fine, è stato un giovanissimo paziente, che da tempo attendeva il trapianto e che si era messo in viaggio insieme ai genitori. Una volta imboccata l'autostrada A15 Parma-La Spezia, però, l'auto della famiglia si è dovuta fermare per la chiusura di un tratto per interventi di manutenzione programmata. Disperato, il giovane ha chiamato la Polizia Stradale di Parma chiedendo aiuto su come fare.

A quel punto si sono attivate le pattuglie della sottosezione di Berceto che hanno raggiunto l'auto del ragazzo e l'hanno scortato lungo il tratto autostradale oggetto di lavori permettendogli di arrivare in tempo in ospedale. Qualche giorno fa i genitori del giovane si sono presentati alla caserma di Berceto con una torta e un biglietto di ringraziamento. «Grazie di cuore per l'aiuto ricevuto. Senza di voi, non sarei arrivato in tempo per il trapianto», il messaggio del biglietto.

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Settembre 2021, 20:30

