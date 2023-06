Denise Galatà, cos'è successo alla 18enne morta durante il rafting. La Procura: «Accertamenti sulla dinamica»

di Redazione web

È una tragedia che ha sconvolto la Calabria e tutta Italia quella di Denise Galatà, la studentessa 18enne morta durante una gita scolastica, finita nel fiume Lao dopo essere stata sbalzata in acqua dal gommone sul quale stava facendo rafting. In una nota stampa, il procuratore della Repubblica di Castrovillari Alessandro D'Alessio fa sapere che verranno svolti accertamenti per stabilire bene la dinamica dell'incidente e le cause del decesso.

Denise Galatà, trovato il corpo della studentessa 18enne caduta dal gommone mentre faceva rafting

Ragazza dispersa mentre fa rafting: Denise, 18 anni, è caduta dal gommone. «Ricerche nel fiume»

Denise morta a 18 anni, la nota della Procura

«Le indagini in corso riguardano sia l'accertamento preciso delle cause della morte della diciannovenne, sia l'esatta ricostruzione della dinamica dell'incidente e della programmazione ed esecuzione dell'attività nel corso della quale si è verificato il decesso», si legge nella nota del procuratore.



«Con immediatezza - prosegue D'Alessio - si procederà a tutti gli accertamenti, anche tecnici, necessari per acquisire gli elementi informativi sui temi sopra indicati.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Giugno 2023, 18:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA