Davide Rebellin, il funerale del campione di ciclismo morto in un incidente stradale

Oggi, 23 dicembre 2022, l'ultimo commosso saluto a Davide Rebellin. Il funerale si tiene questa mattina, alle 10, nel Duomo di Lonigo. Presenti in chiesa dirigenti, ex compagni di squadra, Gianni Bugno e Claudio Chiappucci. Tra i presenti anche Gilberto Simoni, vincitore di 2 giri d'Italia, suo ex compagno di squadra che lo ha ricordato. C'era anche Cristian Salvato, presidente dell'associazionecorridori professionisti, ma anche moltissimi velo club vicentini e veronesi, con maglie e gonfaloni. C'era anche ct della nazionale Daniele Bennati.

Rebellin, ex campione vicentino di 51 anni, è morto il 30 novembre a Montebello dopo essere stato travolto da un autocarro mentre si allenava in bicicletta. La salma sarà poi portata nel cimitero della frazione di Madonna di Lonigo.

