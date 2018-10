«Due anni, solo due anni, neanche se fosse stato ucciso un cane». Tensioni davanti l'aula 312 del tribunale di Napoli, dopo la sentenza d'appello che ha ridotto la pena nei confronti del carabiniere Gianni Macchiarolo che il 5 settembre del 2014 dopo un inseguimento, sparò accidentalmente a Davide Bifolco, 17 anni, uccidendolo. La madre di Davide, quando ha appreso l'esito della sentenza, è stata colta da un malore. Sorretta dai parenti si è poi avviata verso l'uscita. Davanti l'ingresso del tribunale di piazza Cenni, un gruppo di giovani si è radunato, dopo un corteo, in attesa della sentenza. «Il giudice che ha emesso questa sentenza non è una madre» hanno gridato I parenti di Davide, mentre si avviavano verso l'uscita.

Martedì 16 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sconto di pena - da 4 anni e 4 mesi a 2 anni - in Appello per il carabiniere Gianni Macchiarolo, imputato per l'omicidio del 17enne del rione Traiano, ucciso da un colpo di pistola nelle concitate fasi di un inseguimento. I giudici della seconda sezione della Corte d'Appello di Napoli hanno ridotto la condanna disposta in primo grado: due anni con la pena sospesa, cancellati i precedenti 4 anni e 4 mesi.I fatti risalgono alle due del mattino del 5 settembre del 2014: una pattuglia dei carabinieri si lanciò all'inseguimento di tre ragazzini, tutti in sella allo stesso scooter e senza casco, che non si fermarono all'alt. Macchiarolo riuscì a bloccare due ragazzi, tra cui Davide. Ma nelle fasi del fermo dalla pistola d'ordinanza del carabiniere partì il proiettile che uccise Davide. Già in primo grado è stato stabilito che il colpo partì per errore: il carabiniere inciampò e nel perdere l'equilibrio partì il proiettile. Il militare non aveva inserito la sicura.