Dario Cherici nominato Cavaliere della Repubblica da Mattarella: a 80 anni ha soccorso gli alluvionati in Toscana. «La mia vita da volontario»

Dario Cherici, 80 anni, ma l'età non lo ha scoraggiato e ha prestato soccorso, insieme a tanti altri volontari, alle popolazioni della provincia di Prato colpite dall'alluvione. Per questo Sergio Mattarella lo ha nominato commendatore dell'Ordine al merito della Repubblica italiana.

Chi è Dario Cherici

Dario Cherici, 80 anni compiuti il 4 novembre, fa il volontario alla Pubblica Assistenza Humanitas di Scandicci, in provincia di Firenze, da 50 anni. Dopo decenni sui luoghi delle tragedie, ancora oggi si impegna per soccorrere le popolazioni colpite dalle calamità naturali e non solo, come quelle che a novembr sono state travolte dall’alluvione nella sua Firenze e nella vicina Prato.

«In tutti questi anni ho fatto volontariato per aiutare i più fragili, perché anche io mi sento come loro.

