Daniele Gnoffo, morto a 18 anni in un incidente: «Papà e mamma, so che non siete arrabbiati con me perché mi stavo divertendo ed ero felice»

Daniele Gnoffo, finito fuori strada in sella alla moto di un suo amico nella zona industriale di San Fior (Treviso), ha lasciato un vuoto incolmabile in tutte le persone che gli hanno voluto bene. In particolare, nei suoi genitori a cui è rivolta l'epigrafe tombale della giovane vittima.

«Papà, mamma, Nicholas, so che non siete arrabbiati con me, so anche che sapete che mi stavo divertendo, ero e sono felice. Vi voglio infinitamente bene, più della mia vita. Sempre vostro Daniele»: è questa la nota scritta in prima persona di Daniele Gnoffo, incisa sulla sua epigrafe. Un messaggio che vuole rappresentare l'essenza dello spirito di Daniele, da sempre appassionato di motori e di ciclismo. I funerali del 18enne nella Chiesa Monumentale di Castello Roganzuolo, paese in cui viveva assieme ai genitori e al fratello, sabato 4 Novembre alle ore 10.15.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Novembre 2023, 18:53

