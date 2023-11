Calciatore di 24 anni muore in un incidente stradale: Oussama Falouh aveva giocato con lo Strasburgo

di Redazione web

È morto a 24 anni Oussama Falouh, calciatore marocchino che aveva giocato in Francia all'Angers e allo Strasburgo. Il giovane è rimasto vittima di un incidente in Marocco lo scorso 11 ottobre ed è morto dopo 3 settimane di agonia. A dare la notizia è stato il suo club, il Wydad Casablanca.

Morto calciatore marocchino

Dopo l'incidente era stato ricoverato in Terapia Intensiva. Giovedì, il decesso. Non aveva mai esordito in Ligue 1 (la massima serie francese), ma aveva fatto parte delle rose di Angers e Strasburgo.

Venerdì 3 Novembre 2023

