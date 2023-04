Forlì, crolla silos di mangimi di un'azienda agricola e investe un'auto: tre fratelli morti, due sono minorenni

di Redazione web

Tre persone sono morte in un incidente che si è verificato in un'azienda agricola a Bertinoro, in provincia di Forlì. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, sarebbe crollato un silos di mangimi che ha investito un'auto sulla quale c'erano tre persone, che sono tutte decedute. Sul posto, nei pressi dell'azienda agricola Casagrande, sono presenti diverse squadre. La tragedia è avvenuta in via del Ponte San Pietro in Guardiano.

Intervento dei #vigilidelfuoco dalle 14.15 in un’ azienda agricola a Bertinoro (FC) per il crollo di un silos di mangimi che ha investito un autovettura. Decedute le tre persone a bordo. Intervento in atto, dinamica in corso di accertamento [#7aprile 17:00] pic.twitter.com/4I4wnkSODt April 7, 2023

Chi sono le vittime

Sono minorenni due delle tre vittime del crollo di un silos in un'azienda agricola a Bertinoro in provincia di Forlì Cesena. Il silos, che contiene mangimi, è crollato sull'auto su cui viaggiavano le tre vittime. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco.

Le vittime sono tre giovanissimi, di cui due minorenni, di origine nordafricana. Si tratta di una ragazza di 18 anni, che aveva il foglio rosa e faceva prove per guidare e dei suoi due fratelli di 14 e 10 anni, tutti residenti a Meldola. Lo zio è il custode dell’allevamento.

