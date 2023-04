Mamma di 4 figli sepolta viva al cimitero si risveglia dopo 10 ore nella bara: «Ero intrappolata nel loculo»

Una donna sepolta viva, come in un film di Quentin Tarantino, viene portata in salvo dopo che due necrofori del cimitero l'hanno sentita chiedere aiuto. È rimasta sotto terra per 10 ore, adesso si trova in terapia intensiva e potrebbe aver bisogno dell'amputazione del dito di un piede. È successo in Brasile, nel cimitero municipale di Visconde do Rio Branco.

Picchiata e trascinata al cimitero

La vittima è una donna di 36 anni, mamma di 4 figli. Sarebbe stata picchiata e trascinata fuori di casa lo scorso 28 marzo, poi è stata sepolta viva al cimitero.

Ha resistito sotto terra per 10 ore, prima che due necrofori notassero del cemento fresco e del sangue a terra. Avvicinandosi hanno sentito la donna chiedere aiuto, così hanno immediatamente chiamato la polizia.

Per la vicenda sono stati arrestati due uomini, mentre un altro è in fuga, ha fatto sapere la polizia. «Stiamo lavorando incessantemente per riuscire a localizzare questo individuo e arrestarlo quanto prima», ha detto il capo della polizia in una conferenza stampa, riporta l'Independent.

Gli imputati sono entrati con la forza in casa della donna e hanno aggredito anche il marito, che però è riuscito a scappare. Gli aggressori l'hanno poi trascinata fuori di casa, l'hanno portata al cimitero e sepolta nella tomba.

La donna ha raccontato di essersi accorta di essere rimasta intrappolata all'interno del loculo dopo aver ripreso conoscenza. Ha subito un trauma cranico e rischia di perdere un dito, ha dichiarato al quotidiano brasiliano G1 il direttore dell'ospedale João Batista, Henrique Slaid. «Si sta valutando la possibilità di un intervento chirurgico vascolare e forse l'amputazione», le parole del medico.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Aprile 2023, 16:43

