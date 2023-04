Violentata sul treno in pieno giorno, la 21enne accusa: «L'uomo che ha visto e se ne è andato colpevole quanto l'aggressore»

di Redazione web

Stuprata in pieno giorno in un vagone del treno che collega Varese a Treviglio. Alla vittima che ha denunciato la violenza, una ragazza di 21 anni, ora restano la paura di rimettere piede in metro o stazione e la rabbia. Perché quella mattina nella sua carrozza c'era anche un'altra persona che - forse - avrebbe potuto salvarla. Lo ha raccontato personalmente in un'intervista al Corriere della Sera: «Ha la coscienza sporca tanto quanto il mio aggressore».

Il passeggero che ha chiuso gli occhi

Tutto è successo mercoledì sul treno partito da Milano Porta Garibaldi, alle 10.26. La giovane aveva chiesto informazioni su come raggiungere Bergamo all'uomo, 40 anni, pelle scura, forse sudamericano. È salita sul treno diretto a Treviglio. Dopo che l'unico passeggero presente nel loro vagone si è spostato, il violentatore l'ha spinta e afferrata, stringendola tra il sedile e il finestrino. La ragazza, che lavora in Germania, non nasconde la rabbia nei confronti del passeggero che avrebbe potuto evitare il peggio: «Credo che abbia visto la scena iniziale o intuito quali fossero le intenzioni dell’altro passeggero. C’è stato un attimo in cui ho incrociato il suo sguardo, ma è andato via. Ha pensato di lavarsene le mani».

Già vittima di abusi

Per la 21enne quella subita non è la prima esperienza di violenza sessuale: come racconta nell'intervista, già a 14 anni subì un abuso da parte di un maggiorenne. Ma in quell'occasione non denunciò il suo aggressore, pur essendosi rivolta a un centro antiviolenza: «I professionisti di quel centro mi sconsigliarono caldamente di sporgere denuncia. Mi dissero che non avevo prove che il fatto fosse successo, che non valeva la pena tentare; poi mi sono fatta forza e mi sono recata io dalle forze dell’ordine, ma era passato troppo tempo».

